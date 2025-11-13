Выглядела невероятно: жена миллиардера Лорен Санчес показалась в винтажном мини-платье с кружевом и декольте

Лорен Санчес

Жена Джеффа Безоса — Лорен Санчес — поделилась в Instagram фотографиями своего нового эффектного аутфита, в котором она появилась на вечеринке Dior в Беверли-Хиллз.

Красавица была одета в винтажный наряд бренда Dior от Джона Гальяно из коллекции осень 1998 года. Серое твидовое мини-платье на тонких бретельках было украшено кремовым кружевом на лифе и подоле. Оно также имел смелое декольте, которое подчеркнуло ее пышную грудь.

Лорен Санчес

Свой образ жена миллиардера дополнила черными остроносыми туфлями с бантиками и на шпильках.

Лорен Санчес

Волосы Лорен собрала в волнистый хвост, сделала нежный макияж, нюдовый маникюр, украсила уши крупными бриллиантовыми серьгами-гвоздиками, а на руке красовалось кольцо с крупным бриллиантом.

Лорен Санчес

«Замечательный вечер в Dior, посвященный Джонатану Андерсону. В винтажной одежде Dior от Джона Гальяно, осень 1998 года», — написала в посте Санчес.

Напомним, Лорен Санчес на день рождения Крис Дженнер надела черное «голое» платье с драпировкой.