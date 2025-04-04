- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 196
- Время на прочтение
- 1 мин
Выглядела нежно: Ана де Армас опять попыталась скопировать образ Мэрилин Монро
Меропряитие прошло в рамках фестиваля CinemaCon.
Актриса Ана де Армас посетила церемонию вручения премии Big Screen Achievement Awards, которая состоялась в рамках CinemaCon. Мероприятие прошло в Лас-Вегасе и на нем ей вручили награду Action Star of the Year («Звезда боевиков»).
Наряд для этого мероприятия она выбрала от бренда Louis Vuitton, с которым сотрудничает много лет. Это было длинное бежевое платье на тонких бретельках, которое по всей длине украшала цветочная вышивка.
На спине у наряда был не очень глубокий вырез. Образ Ана дополнила босоножками со стразами и несколькими украшениями с бриллиантами.
Этот образ сливался с кожей актрисы, чем напомнил знаменитое «голое» платье актрисы Мэрилин Монро, которое та носила в 1962 году.
Пытается копировать легенду Ана не впервые. Еще одну попытку она делала в 2023 году на церемонии «Оскар». Актриса тогда тоже блистала в наряде от Louis Vuitton.