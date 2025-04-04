Выглядела нежно: Ана де Армас опять попыталась скопировать образ Мэрилин Монро

Ана де Армас / © Associated Press

Реклама

Актриса Ана де Армас посетила церемонию вручения премии Big Screen Achievement Awards, которая состоялась в рамках CinemaCon. Мероприятие прошло в Лас-Вегасе и на нем ей вручили награду Action Star of the Year («Звезда боевиков»).

Ана де Армас / © Associated Press

Наряд для этого мероприятия она выбрала от бренда Louis Vuitton, с которым сотрудничает много лет. Это было длинное бежевое платье на тонких бретельках, которое по всей длине украшала цветочная вышивка.

Ана де Армас / © Associated Press

На спине у наряда был не очень глубокий вырез. Образ Ана дополнила босоножками со стразами и несколькими украшениями с бриллиантами.

Реклама

Ана де Армас / © Associated Press

Этот образ сливался с кожей актрисы, чем напомнил знаменитое «голое» платье актрисы Мэрилин Монро, которое та носила в 1962 году.

Мэрилин Монро / © Getty Images

Пытается копировать легенду Ана не впервые. Еще одну попытку она делала в 2023 году на церемонии «Оскар». Актриса тогда тоже блистала в наряде от Louis Vuitton.

Ана де Армас / © Getty Images Ана де Армас / © Associated Press Ана де Армас / © Associated Press Ана де Армас / © Associated Press Ана де Армас / © Associated Press Ана де Армас / © Associated Press