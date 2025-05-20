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- Шоу-бизнес
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Выглядела очаровательно: Майлин Класс в романтичном платье с рюшами появилась на выставке цветов
47-летняя британская пианистка, певица и ведущая в красивом образе появилась на мероприятии в Лондоне.
Майлин Класс посетила выставку цветов Chelsea Flower Show, традиционно прошедшую в Лондоне.
Там знаменитость появилась в очаровательном аутфите. На ней было романтическое платье на тонких бретельках с разноцветным принтом, рюшами, V-образным вырезом и высоким разрезом.
Наряд Класс скомбинировала с бежевыми босоножками на платформах. Она сделала волнистую укладку, надела на лицо массивные очки в металлической оправе, украсила уши золотыми серьгами-кольцами, шею — цепочкой с подвеской, а руки — браслетами и кольцами.
Напомним, Майлин Класс на гала-концерт "Six The Musical" надела сексуальное кружевное платье с леопардовым принтом и глубоким прозрачным лифом.