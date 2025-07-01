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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
573
Время на прочтение
1 мин

Выглядела очаровательно: Скарлетт Йоханссон сияла в белом платье на красной дорожке в Сеуле

Скарлетт Йоханссон в рамках промо-тура к фильму «Мир юрского периода: Возрождение» отправилась в Южную Корею.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Скарлетт Йоханссон

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

1 июля в Сеуле состоялась премьера этой картины и Скарлетт вышла на красную дорожку.

Звезда позировала фотографам в длинном белом платье нежного и романтического дизайна, у которого было глубокое декольте, бретелька-халтер, а также подчеркнутая талия. Платье было также сшито из плиссированной ткани и очень шло актрисе.

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Образ Йоханссон и ее стилистка Кейт Янг дополнили лаконичными украшениями, нежным макияжем с румянами на щеках и романтической прической — волосы Скарлетт были немного собраны сзади.

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Во время мероприятия Скарлетт общалась с фанатами, раздавала автографы и много фотографировалась. Она была в прекрасном настроении и также постоянно улыбалась.

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Перед выхором на красную дорожку в Сеуле также состоялась пресс-конференция, на которой Скарлетт и другие актеры картины позировали фотографам. Актриса выбрала для этого мероприятия лук от бренда Prada — платье в мелкий горошек и красные туфли с открытой пяткой.

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

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