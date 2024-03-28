Выглядела очень стильно: дерзкий образ Брижит Бардо из 1968-го, который актуален и сейчас

Весной 1968 года французская суперзвезда и секс-символ 60-х - актриса Брижит Бардо - проводила время в городе Гранада, что в Испании. Вместе с ней тогда был ее третий муж - немецкий фотограф и мультимиллионер Гунтер Закс.

Пара прилетела в Гранаду из Альмерии, где актриса только завершила очередные съемки. Когда Брижит и Гунтер прогуливались по городу, их 28 марта подловили папарацци.

Хотя с того дня прошло уже 56 лет, нельзя не заметить, что образ Бардо актуален и сегодня. Актриса была одета в кожаный костюм, который состоял из жилета на пуговицах и коротких шорт. Также она надела трикотажный тонкий джемпер и высокие кожаные ботфорты.

Брижит Бардо, 28 марта 1968 год / Фото: Associated Press

Завершали ее лук солнцезащитные очки, украшение на груди с цепочками, сумка на плече с длинным ремешком, а также платок в волосах, которым она украсила низкий хвост.

Брижит Бардо, 28 марта 1968 год / Фото: Associated Press

Эту же жилетку Брижит надела спустя несколько дней - 3 апреля - на показа мод, посвященного открытию нового бутика в пригороде Парижа Нейи-сюр-Сен. Однако жилетку она сочетала уже с брюками и шляпой.

Брижит Бардо, 3 апреля 1968 год / Фото: Associated Press

А что касается ее брака с Гунтером Заксом, то в том же 1968 году он закончился. Пара впервые встретилась в 1966 году в одном из кафе Сен-Тропе и уже 14 июля того же года они поженились. Однако и этот брак долго не продлился - причиной расставания были разный характер и образ жизни супругов, к тому же до Бардо дошли слухи, что Закс женился на ней из-за пари. К завершению брака привела супружеская измена обоих.

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