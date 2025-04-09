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- Шоу-бизнес
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Выглядела оригинально: звезда Victoria's Secret Стелла Максвелл блистала перед камерами
Модель выбрала для своего выхода платье от известного бренда.
В Голливуде вручили молодым дизайнерам премии премии Fashion Trust U.S. Awards. Мероприятие прошло в The Lot at Formosa, а среди гостей появилась новозеландская модель Стелла Максвелл — звезда Victoria’s Secret, а также бывшая девушка Майли Сайрус.
Она решила надеть на это гламурное мероприятие платье от бренда Vera Wang. Это было немного прозрачное платье в пол с драпировкой спереди, у которого также были частично черные рукава. Детали образа Стелла подобрала соответствующие — на ней также были черные трусы, которые просвечивались из-под платья и длинные серьги с камнями. Волосы модель уложила в трендовую прическу с пробором.
Несколькими днями ранее в свет вышла и сама 75-летняя Вера Вонг. Модельер появилась на публике с не менее известной подругой Анной Винтур.