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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
165
Время на прочтение
1 мин

Выглядела оригинально: звезда Victoria's Secret Стелла Максвелл блистала перед камерами

Модель выбрала для своего выхода платье от известного бренда.

Автор публикации
Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Стелла Максвелл

Стелла Максвелл / © Associated Press

В Голливуде вручили молодым дизайнерам премии премии Fashion Trust U.S. Awards. Мероприятие прошло в The Lot at Formosa, а среди гостей появилась новозеландская модель Стелла Максвелл — звезда Victoria’s Secret, а также бывшая девушка Майли Сайрус.

Она решила надеть на это гламурное мероприятие платье от бренда Vera Wang. Это было немного прозрачное платье в пол с драпировкой спереди, у которого также были частично черные рукава. Детали образа Стелла подобрала соответствующие — на ней также были черные трусы, которые просвечивались из-под платья и длинные серьги с камнями. Волосы модель уложила в трендовую прическу с пробором.

Стелла Максвелл / © Getty Images

Стелла Максвелл / © Getty Images

Несколькими днями ранее в свет вышла и сама 75-летняя Вера Вонг. Модельер появилась на публике с не менее известной подругой Анной Винтур.

Дата публикации
Количество просмотров
165
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