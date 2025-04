Выглядела оригинально: звезда Victoria's Secret Стелла Максвелл блистала перед камерами

Стелла Максвелл / © Associated Press

В Голливуде вручили молодым дизайнерам премии премии Fashion Trust U.S. Awards. Мероприятие прошло в The Lot at Formosa, а среди гостей появилась новозеландская модель Стелла Максвелл — звезда Victoria’s Secret, а также бывшая девушка Майли Сайрус.

Она решила надеть на это гламурное мероприятие платье от бренда Vera Wang. Это было немного прозрачное платье в пол с драпировкой спереди, у которого также были частично черные рукава. Детали образа Стелла подобрала соответствующие — на ней также были черные трусы, которые просвечивались из-под платья и длинные серьги с камнями. Волосы модель уложила в трендовую прическу с пробором.

Стелла Максвелл / © Getty Images

Несколькими днями ранее в свет вышла и сама 75-летняя Вера Вонг. Модельер появилась на публике с не менее известной подругой Анной Винтур.

