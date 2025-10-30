ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
343
1 мин

Выглядела отдохнувшей: 67-летняя Шерон Стоун вышла в свет в ярких туфлях и с новой прической

Актриса Шэрон Стоун появилась на мероприятии журнала Variety «Сила женщин», которое прошло в Беверли-Хиллз.

Юлия Каранковская
Шерон Стоун

Шерон Стоун / © Associated Press

67-летняя звезда надела вместо классического вечернего платья интересный ансамбль с архитектурным силуэтом, который включал свободную шелковую блузу цвета шампанского и черные приталенные брюки, которые придавали контраста образу.

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Associated Press

Также в ее образе присутствовали высокие перчатки и еще несколько интересных аксессуаров — черный клатч-коробка в виде тубуса, а также сатиновые туфли на каблуках в стиле Мэри Джейн.

Туфли Шерон Стоун / © Associated Press

Туфли Шерон Стоун / © Associated Press

Волосы Стоун, которые у нее довольно сильно уже отросли, уложила назад, сделала макияж и надела серьги-жемчужинки. Звезда просто сияла перед камерами, выглядела свежо и отдохнувшей.

Также на мероприятии она позировала для фото с еще одной легендой — 87-летней актрисой и активисткой Джейн Фондой, которая сделала объемную укладку, макияж и надела гламурный жакет со стразами.

Шерон Стоун и Джейн Фонда / © Associated Press

Шерон Стоун и Джейн Фонда / © Associated Press

