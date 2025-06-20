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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
178
Время на прочтение
1 мин

Выглядела отлично: 74-летняя Джейн Сеймур блистала на мероприятии в белом платье

Мероприятие, которое она посетила, состоялось в Италии.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Джейн Сеймур

Джейн Сеймур / © Getty Images

Актриса в очередной раз восхитила своим внешним видом — 74-летняя Джейн Сеймур вышла на этой неделе в свет и продемонстрировала роскошный наряд. Она блистала перед фотографами в длинном белом платье от бренда Chiara Boni La Petite Rob у которого была опущены линия плеча, на груди был небольшой горизонтальный вырез, а рукава украшали флористические аппликации.

Образ актриса дополнила гламурными туфлями с открытым мысом, свой фирменной укладкой с распущенными волосами, а также набором украшений с жемчугом.

Джейн Сеймур / © Getty Images

Джейн Сеймур / © Getty Images

Напомним, что актриса прославилась ролью в фильме о Джеймсе Бонде «Живи и дай умереть» 1973 года. Сейчас она продолжает актерскую карьеру, а также часто посещает мероприятия и выходит на красные дорожки. В своих соцсетях она также активно делится снимками в красивых нарядах и даже в ярких купальниках.

Джейн Сеймур / © Associated Press

Джейн Сеймур / © Associated Press

Джейн Сеймур / © Getty Images

Джейн Сеймур / © Getty Images

Джейн Сеймур / © Associated Press

Джейн Сеймур / © Associated Press

Джейн Сеймур / © Instagram Джейн Сеймур

Джейн Сеймур / © Instagram Джейн Сеймур

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Дата публикации
Количество просмотров
178
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