Выглядела отлично: 74-летняя Джейн Сеймур блистала на мероприятии в белом платье

Джейн Сеймур / © Getty Images

Реклама

Актриса в очередной раз восхитила своим внешним видом — 74-летняя Джейн Сеймур вышла на этой неделе в свет и продемонстрировала роскошный наряд. Она блистала перед фотографами в длинном белом платье от бренда Chiara Boni La Petite Rob у которого была опущены линия плеча, на груди был небольшой горизонтальный вырез, а рукава украшали флористические аппликации.

Образ актриса дополнила гламурными туфлями с открытым мысом, свой фирменной укладкой с распущенными волосами, а также набором украшений с жемчугом.

Джейн Сеймур / © Getty Images

Напомним, что актриса прославилась ролью в фильме о Джеймсе Бонде «Живи и дай умереть» 1973 года. Сейчас она продолжает актерскую карьеру, а также часто посещает мероприятия и выходит на красные дорожки. В своих соцсетях она также активно делится снимками в красивых нарядах и даже в ярких купальниках.

Реклама

Джейн Сеймур / © Associated Press Джейн Сеймур / © Getty Images Джейн Сеймур / © Associated Press Джейн Сеймур / © Instagram Джейн Сеймур