Выглядела отлично: жена миллиардера Безоса посетила показ Chanel в Париже

Лорен Санчес и Джефф Безос / © Associated Press

В рамках Недели моды в Париже прошел долгожданный показ дебютной коллекции нового креативного директора бренда Chanel Матье Блази. Поддержать дизайнера пришла одна из самых известных и обсуждаемых пара — американский миллиардер Джефф Безос и его жена Лорен Санчес.

Супруги, свадьба которых состоялась всего несколько месяцев тому назад, были стильными и позировали для фото вместе. Джефф надел черный костюм в сочетании с пуловером, а вот Лорен блистала в винтажном платье от Chanel. 55 женщина надела черно-белое платье из коллекции 1995 года с халтером, глубоким декольте, цветком и длинной черной юбкой. Более интересным ее наряд делал корсет выполненный в технике переплетения. Длинные волосы Лорен распустила, а также сделала довольно нежный макияж.

Также пару заметили папарацци, когда они покидали отель The Ritz, где остановились. Лорен и Джефф шли держась за руки и были одеты в похожие серые луки. В тот день на жене основателя Amazon был винтажный костюм от John Galliano.

Лорен Санчес и Джефф Безос / © Getty Images