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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
166
Время на прочтение
1 мин

Выглядела по-деловому: стильная Ева Лонгория под прицелом фотографов в Нью-Йорке

Актриса надела однотонный наряд с брюками.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Ева Лонгория

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория, которая известна как одна из главных героинь сериала «Отчаянные домохозяйки», появилась на улице в Нью-Йорке. В США актриса не живет на постоянной основе, а попеременно живет то в Мексике, то в Испании с мужем Хосе Бастоном и сыном Сантьяго.

В Америке она посещает сейчас активно разные интервью и презентации по работе. Когда ее сфотографировали на улице, Ева была одета в деловой наряд, который включал свободную рубашку и брюки классического дизайна. Дополнила она этот наряд коричневым ремнем с пряжкой и туфлями-лодочками. Волосы она распустила и надела трендовые серьги-капли от Bottega Veneta.

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ранее звезду неоднократно также фотографировали в разных образах. Предлагаем детально посмотреть, что в последнии дни надевала актриса.

Наряд от Patrizia Pepe и обувь от Aquazzura

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Платье от Maticevski и обувь от Aquazurra

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Наряд от A.W.a.K.E. Mode и обувь от Santoni

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Наряд и обувь от Jacquemus

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева лонгория / © Associated Press

Ева лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
166
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