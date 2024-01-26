Выглядела потрясающе: 65-летняя певица примерила свое старое мини-платье, которому уже 28 лет

Все эти годы она хранила наряд в своем шкафу, и он не только в отличном состоянии, но до сих пор хорошо на ней сидит.
Американская певица Сюзанна Хоффс, которой сейчас 65 лет, и которая ранее была участницей женской рок-группы Bangles, поделилась с поклонниками в Instagram фотографиями в особом платье. Наряд Сюзанна нашла в своем шкафу, и ему около 28 лет.
Это бархатное зеленое мини-платье с рукавами-фонариками и квадратным декольте. Платье хорошо сидит на ней несмотря на то, что прошло столько лет.
"Боже мой, я не могла удержаться, - сказала она после того, как надела платье и продемонстрировала. - Платье все еще вроде как подходит. Я немного втягиваю живот".
Хоффс также поделилась каруселью своих фотографий в Instagram в платье, сделанных за несколько дней до того, как записала ролик.
Впервые этот наряд певица надела на публику в 1996 году на "Вечернее шоу" с Джеем Лено.
После интервью она представила песню All I Want.
Сейчас Сюзанна Хоффс малоизвестна, тем более у нас в стране, но в 80-90-х ее любили благодаря балладе Eternal Flame, которая была хитом того времени.
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