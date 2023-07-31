Выглядела потрясающе: Алина Байкова показала два патриотичных образа в сине-желтых цветах

Украинская красавица Алина Байкова не перестает нас удивлять своими патриотичными луками, ведь практически ежедневно делится нарядами в желто-голубых оттенках или с лентой в виде флага родной страны, которую всегда носит на сердце.

На этот раз супермодель опубликовала несколько новых патриотических образов в Instagram Stories.

На первом фото Байкова позировала в джинсовых шортах и белой футболке с надписью “Украина”, а также в очень необычных и стильных солнцузащитных очках. Волосы супермодели были просто распущены и спадали на ее лицо.

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

На втором снимке она позировала в синем купальнике и желтых коротких шортах-юбке. Лук Алина дополнила белой сумкой, кроссовками и украшением от украинского бренда mari b, которое в последнее время носит практически не снимая.

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

Напомним, что Алина Байкова - известная модель мирового уровня, принимавшая участие в показах многих известных брендов, среди которых были Dior, John Galliano, Dolce & Gabbana и Zac Posen. Звезда живет и работает в Нью-Йорке и довольно часто делится с поклонниками подробностями своей жизни в Instagram, где у нее более 4 миллионов фолловеров.

С начала полномасштабной войны Байкова активно поддерживает украинцев и активно рассказывает о преступлениях России в масс медиа и соцсетях. Из-за активной антипутинской позиции модель даже выгнали из красной дорожки Каннского кинофестиваля, потому что охране не понрафилась ее футболка с надписью F*ck you Putin.

Алина Байкова / Фото: Associated Press

Алина Байкова / Фото: Associated Press

"Я лучше останусь без работы, чем буду молчать о войне", - сказала Алина Байкова в недавнем интервью Дмитрию Гордону.

Читайте также:

Роскошные образы украинской модели Алины Байковой (10 фото)