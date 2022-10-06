Выглядела потрясающе: два элегантных образа Риз Уизерспун в Нью-Йорке

Она все чаще стала попадать под прицел фотографов.

Актриса Риз Уизерспун - в последнее время частый гость на различных шоу и программах, поскольку пиарит свою новую детскую книгу "Занятая Бетти".

На днях она прилетела в Нью-Йорк и ежедневно попадает под прицел фотографов. А вот 5 октября ее сфотографировали аж дважды.

Первый лук актрисы был в нежном лавандовом цвете - это было платье-футляр с длинными рукавами и лаконичным поясом на талии. Дополнили этот образ светлые слингбэки на высоких каблуках.

Риз Уизерспун / Фото: Getty Images

Позже вечером Риз отправилась на шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. На актрисе было великолепное черное обтягивающее платье с открытой линией плеча и оригинальным рюшем на подоле. Дополнили этот образ широкий пояс на талии и черные туфли-лодочки.

Риз Уизерспун / Фото: Getty Images

Стоит обратить внимание и на аксессуары звезды, ведь с лавандовым платьем она сочетала золотые серьги-кольца, а вот с черным платьем - полукруглые серебристые. Оба украшения были очень лаконичными.

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