Выглядела потрясающе: два элегантных образа Риз Уизерспун в Нью-Йорке

Она все чаще стала попадать под прицел фотографов.
Актриса Риз Уизерспун - в последнее время частый гость на различных шоу и программах, поскольку пиарит свою новую детскую книгу "Занятая Бетти".
На днях она прилетела в Нью-Йорк и ежедневно попадает под прицел фотографов. А вот 5 октября ее сфотографировали аж дважды.
Первый лук актрисы был в нежном лавандовом цвете - это было платье-футляр с длинными рукавами и лаконичным поясом на талии. Дополнили этот образ светлые слингбэки на высоких каблуках.
Позже вечером Риз отправилась на шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. На актрисе было великолепное черное обтягивающее платье с открытой линией плеча и оригинальным рюшем на подоле. Дополнили этот образ широкий пояс на талии и черные туфли-лодочки.
Стоит обратить внимание и на аксессуары звезды, ведь с лавандовым платьем она сочетала золотые серьги-кольца, а вот с черным платьем - полукруглые серебристые. Оба украшения были очень лаконичными.
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