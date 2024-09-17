Выглядела потрясающе: Холли Берри в гламурном платье со стразами посетила премьеру

58-летняя оскароносная актриса Холли Берри посетила мировую премьеру фильма "Хищный лес", которая состоялась на Regal Times Square в Нью-Йорке.

Холли Берри / Фото: Associated Press

На этом мероприятии она была в центре внимания, поскольку в картина сыграла главную роль. На красной дорожке Берри позировала перед фотографами в гламурном платье с халтером, который украшала крупная цепь.

Также ее наряд был полосатым и полностью украшен стразами. Волосы актриса уложила в объемные локоны, сделала трендовый латте-макияж и дополнила лук золотыми браслетами-манжетами.

Холли Берри / Фото: Associated Press

Спина у платья была открытой, а на юбке был разрез.

Холли Берри / Фото: Associated Press

Холли Берри / Фото: Associated Press

Платье смотрелось роскошно на фигуре женщин, но было не столь эффектным, как наряд от бренда La Perla, который она выбрала для премьеры фильма от Netflix "Союз".

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