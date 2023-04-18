Выглядела потрясающе: Кэти Перри позировала в эффектном леопардовом платье на бретельках

Сейчас она принимает участие в съемках American Idol и показала один из своих образов для этого шоу.

Певица Кэти Перри вызвала восторг своими недавними фотографиями в Instagram, на которых позировала на Гавайях, на фоне пальм, в эффектном платье на тонких бретельках. Наряд был приталенным и идеально сидел на фигуре знаменитости, а также имел хищный леопардовый принт.

Наряд является винтажным и был разработан Джоном Гальяно для Модного дома Christian Dior, когда был его креативным директором.

На первый взгляд может показаться, что платье простое, но обратите внимание на декольте в виде сердца, разрез на бедрах и маленькие детали на лямках.

Кэти Перри / Фото: Instagram Кэти Перри

Дополнила Кэти свое платье крупными золотыми серьгами, макияжем с красной помадой, босоножками со шнуровкой и прической с пробором.

Кэти Перри / Фото: Instagram Кэти Перри

Фото 38-летней звезды были сделаны на курорте Aulani Disney Resort на Гавайях, где сейчас идут съемки шоу American Idol.

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