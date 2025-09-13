Выглядела потрясающе: Лили Коллинз показала идеальный пресс на модном шоу в Нью-Йорке

Лили Коллинз / © Getty Images

Актриса Лили Коллинз прервала съемки в сериале «Эмили в Париже» и отправилась на Неделю моды. Ее подловили фотографы по пути на показ бренда Calvin Klein, который прошел в здании The Brant Foundation 12 сентября.

Когда Лили появилась на публике, то вызвала восторг, но не так своим гламурным нарядом, как роскошным прессом — актриса явно проводит много времени в спортзале.

Лили Коллинз / © Getty Images

А что касается образа, то Коллинз надела милый комплект, который включал кроп-топ на тонких бретельках и юбку-карандаш ниже колен. Оба изделия были расшиты полупрозрачными пайетками с перламутровым отливом, которые создавали делали наряд невесомым и объемным. Также Лили дополнила лук серебристыми босоножками и белой сумкой-клатчем, выполненной в виде фляги.

Напомним, что работа над популярным комедийным сериалом «Эмили в Париже» сейчас в самом разгаре, но съемки проходят не во Франции, а в Италии. Первые снимки папарацци сделали в Венеции, и Коллинз на них была в романтичном платье с цветочной вышивкой от греческого дизайнера Мэри Катранзу.

Лили Коллинз на съемках сериала / © Getty Images