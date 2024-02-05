Выглядела потрясающе: Мэрайя Кэри повторила легендарный "голый" образ Мэрилин Монро

В этом году она не получила статуэтку, но покорила сердца фанатов эффектным и гламурным платьем.

В Лос-Анджелесе состоялась 66-я церемония вручения главной музыкальной премии Америки "Грэмми", и триумфаторами ней в этом году стали женщины. Певица Майли Сайрус унесла две из главных наград церемонии в номинациях "Лучшее сольное поп-исполнение" и "Запись года" за свою песню Flowers.

О победе Майли объявила еще одна поп-королева - 54-летняя Мэрайя Кэри.

Женщина вышла на сцену в потрясающем гламурном платье от бренда Laura Basci. Наряд был с декольте в форме сердца, которое красиво подчеркивало ее грудь, а также он имел очень высокий разрез на юбке, открывающий ноги звезды, и небольшой шлейф.

Мэрайя Кэри / Фото: Associated Press

Платье было нежно-кремового оттенка и полностью расшитое бисером и пайетками, из-за чего немного напоминало легендарное "голое" платье Мэрилин Монро.

Мэрайя Кэри / Фото: Associated Press

Образ Кэри дополнила гламурными слингбэками от Versace, бриллиантовыми украшениями и роскошной прической с объемными локонами. Макияж у нее был вечерний с акцентом на глазах.

Мэрайя Кэри и Майли Сайрус / Фото: Associated Press

Мэрайя Кэри и Майли Сайрус / Фото: Associated Press

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