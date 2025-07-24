Выглядела потрясающе: Памела Андерсон продемонстрировала новые стильные образы в Лондоне

Памела Андерсон / © Getty Images

Реклама

Памела Андерсон после возвращения в мир кино сыграла уже в нескольких фильмах. Сейчас она отправилась в промо-тур, чтобы продвигать фильм «Голый пистолет» и в его рамках посетила уже несколько мероприятий, где продемонстрировала разные наряды.

Актриса приняла участие в фотосессии к фильма, которая проводила на улице в Лондоне, возле отеля Corinthia. Андерсон носила нежное и романтичное платье от Louis Vuitton, которое было украшено рюшами на юбке и крупной перфорацией спереди. Образ дополнили туфли на каблуках, лаконичные украшения и укладка.

Памела Андерсон / © Getty Images

Затем Памела заметили в более простом наряде. Актриса и секс-символ 90-х попала под прицел папарацци, когда шла к автомобилю. Памела была одета в вещи оценка сливочного масла — легкий свитер от Ralph Lauren, а также свободную юбку из натуральной ткани и кроссовки.

Реклама

Памела Андерсон / © Getty Images

В тот же день Памела продемонстрировала более необычный наряд — черное платье-кейп, которое носила в сочетании с туфлями Ferragamo и леопардовой шляпкой-таблеткой.

Памела Андерсон / © Getty Images

Фильм «Голый пистолет» — продолжение легендарной комедийной франшизы, в которой актер Лесли Нильсен был лицом уморительных пародий на детективы прошлых десятилетий.

Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images © Associated Press © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images