Выглядела потрясающе: Рене Зеллвегер на премьере фильма блистала в платье на одно плечо

Актриса продемонстрировала перед фотографами элегантный наряд с "голым" эффектом.
55-летняя Рене Зеллвегер вернулась в 2025 году к своей культовой роли - с ее участием выходит в прокат четвертая часть фильма о Бриджит Джонс, который в этот раз получил название "Бриджит Джонс: Влюблена в парня".
Первый премьерный показ фильма состоялся в Париже. Рене появилась перед фотографами в длинном черном платье от Модного дома Saint Laurent.
Это было кастомное платье полностью сделанное из кружева и выполненное на одно плечо и с одним рукавом. Сбоку наряд украшали маленькие черные пуговицы и высокий разрез.
Носила платье актриса с черными туфлями на каблуках и с большим кольцом с бирюзовым камнем. Волосы она собрала в низкий хвост и украсила черным бантом.
Также в этом фильме появится актер Хью Грант, поэтому также вышел к фотографам. Он был в черном вельветовом костюме и белой рубашке.
Напомним, что в преддверии выхода фильма Рене дала интервью изданию Vogue, где совершенно между прочим она решила вспомнить культовые трусы своей героини (которые сама Джонс называет в фильме "ужасные панталоны для похудения еще с бабушкиных времен") и сказала, что возможно, они достались ее коллеге по фильму Хью Гранту после окончания съемок.
"Я слышала слухи, что Хью Грант оставил себе трусы - большие трусы - но я не знаю, правда ли это", - сказала она, а затем дерзко добавила: "Нам придется спросить его".
Читайте также:
- Это в стиле Бриджит Джонс: Рене Зеллвегер рассказала, как лезла в окно в роскошном платье из "Оскара"
- Его сшила ее подруга: Рене Зеллвегер рассказала о своем первом платье для "Оскара"
- Умоляла мышь оставить ее в покое перед "Оскаром": Рене Зеллвегер поделилась забавной историей