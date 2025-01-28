Выглядела потрясающе: Рене Зеллвегер на премьере фильма блистала в платье на одно плечо

55-летняя Рене Зеллвегер вернулась в 2025 году к своей культовой роли - с ее участием выходит в прокат четвертая часть фильма о Бриджит Джонс, который в этот раз получил название "Бриджит Джонс: Влюблена в парня".

Первый премьерный показ фильма состоялся в Париже. Рене появилась перед фотографами в длинном черном платье от Модного дома Saint Laurent.

Рене Зеллвегер / Фото: Associated Press

Это было кастомное платье полностью сделанное из кружева и выполненное на одно плечо и с одним рукавом. Сбоку наряд украшали маленькие черные пуговицы и высокий разрез.

Носила платье актриса с черными туфлями на каблуках и с большим кольцом с бирюзовым камнем. Волосы она собрала в низкий хвост и украсила черным бантом.

Также в этом фильме появится актер Хью Грант, поэтому также вышел к фотографам. Он был в черном вельветовом костюме и белой рубашке.

Рене Зеллвегер и Хью Грант / Фото: Associated Press

Рене Зеллвегер и Хью Грант / Фото: Associated Press

Напомним, что в преддверии выхода фильма Рене дала интервью изданию Vogue, где совершенно между прочим она решила вспомнить культовые трусы своей героини (которые сама Джонс называет в фильме "ужасные панталоны для похудения еще с бабушкиных времен") и сказала, что возможно, они достались ее коллеге по фильму Хью Гранту после окончания съемок.

"Я слышала слухи, что Хью Грант оставил себе трусы - большие трусы - но я не знаю, правда ли это", - сказала она, а затем дерзко добавила: "Нам придется спросить его".

Бриджит Джонс / скриншот с видео

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