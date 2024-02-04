Выглядела потрясающе: "Русалочка" Холли Бейли впервые появилась на красной дорожке после родов

Новоиспеченная мама продемонстрировала роскошную фигуру всего через месяц после родов.
Звезда фильма "Русалочка", американская актриса и певица Холли Бейли, которая незадолго до начала 2024 года родила первенца, впервые вышла на красную дорожку.
Звезда посетила гала-концерт, который состоялся в преддверии церемонии Грэмми. На красную дорожку 23-летняя девушка вышла в эффектном черном платье с американской проймой и халтером.
Также у ее наряда были очень высокие два разреза по бокам юбки, которые открывали ноги девушки. Подкладка у платья была белой. Наряд она дополнила лаконичными черными босоножками, несколькими украшениями, нюдовым макияжем и стильной короткой прической.
Сестра Холли - певица Хлоя - также посетила мероприятия. Она надела тоже черное платье, но кардинально другое - ее наряд состоял из корсета-бюстье и длинной юбки с драпировкой. Также Хлоя сделала очень яркий макияж и заплела волосы в светлые афрокосы.
Известно, что у Холли родился мальчик, но его лица она еще не показывала. Также неизвестно как она его назвала.
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