Выглядела привлекательно: Кайли Дженнер красивым кружевным платьем подчеркнула пышные формы

Кайли Дженнер / © Getty Images

Кайли Дженнер стала гостьей фэшн-показа бренда Miu Miu, который состоялся в рамках Недели моды в Париже во дворце Йена.

Звезда реалити появилась там в привлекательном образе. На ней было черное кружевное платье миди, украшенное черными крупными пайетками и бисером, на тонких бретельках, под которое она надела пудровое платье с бретельками, которые спадали на плечи. Наряд идеально подчеркнул пышные формы Кайли.

Аутфит девушка дополнила серыми плотными колготами, черными туфлями на шпильках и черной сумкой. В руке она держала кожаную куртку.

Дженнер сделала укладку с локонами, макияж в нюдово-бежевых оттенках, надела на лицо черные солнцезащитные очки, уши украсила длинными золотыми серьгами, а руку — золотым браслетом.

Напомним, Кайли Дженнер на показ бренда Schiaparelli надела серебряное платье с рюшей и бахромой.