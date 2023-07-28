Выглядела роскошно: актриса Флоренс Пью пришла на мероприятие в красном комбинезоне с халтером

Британская актриса Флоренс Пью появилась на презентации европейского флагмана спортивных и гоночных автомобилей Lotus. Мероприятие проводилось в Лондоне.

Дня выхода в свет звезда надела эффектный красный комбинезон, которые подчеркнул фигуру девушки. У наряда были немного расклешенные штанины со стрелками, V-образное декольте и бретелька-халтер. Талию комбинезона украшал пояс в виде золотистой цепочки.

А вот в качестве ювелирных украшений Флоренс выбрала изделию от бренда Tiffany & Co. На знаменитости было несколько массивных цепочек с подвесками, а также серьги и септум в носу. Макияж Флоренс соответствовал ее луку.

Флоренс Пью / Фото: Getty Images

Красные и терракотовые оттенки одни из любимых у девушки и она довольно часто выбирает их для мероприятий. Недавно в роскошном платье от Valentino с декольте и невероятным шлейфом она пришла на премьеру фильма "Оппенгеймер".

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