Выглядела роскошно: актриса Рэйчел Зеглер появилась на красной дорожке в наряде с капюшоном

Рэйчел Зеглер посетила еще один показ фильма "Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях" в Лос-Анджелесе, который является приквелом знаменитой медиафраншизы научно-фантастических приключенческих антиутопий. Девушка сыграла в этом фильме одну из главных ролей, поэтому на красных дорожках к ней всегда особо приковано внимание.

Рэйчел Зеглер / Фото: Associated Press

В этот раз 22-летняя актриса надела бежевое платье от бренда Elie Saab из кутюрной коллекции осень-зима 2023.

Наряд был длинным, имел множество драпировок, а в зоне декольте и талии у него была имитация корсета. Также у платья был очень длинный шлейф и накидка капюшон, которая крепилась к волосам и ниспадала на руки актрисы.

Дополняли гламурный вечерний ансамбль Рэйчел бордовый маникюр, несколько украшений, укладка локонами, а также трендовый латте-макияж.

Рэйчел Зеглер / Фото: Associated Press

В украинский прокат фильм "Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях" выйдет 16 ноября.

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