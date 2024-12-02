Выглядела роскошно: Донателла Версаче появилась в гламурном мини-платье на мероприятии

Модельер вышла в свет в очень гламурном наряде с "голым" эффектом.
69-летняя модельер Донателла Версаче появилась среди гостей мероприятия в Лондоне - она посетила премьерный показ мюзикла по мотивам фильма "Дьявол носит Prada".
Перед камерами звезда позировала в роскошном прозрачном черном платье-сетке с длинными рукавами и декором в виде золотой вышивки камнями и бисером. Под этим эффектным нарядом Донателла носила обтягивающее черное боди у которого не было бретелек.
Дополнили ее лук капроновые колготки, коричневые сапоги на высоких платформах и роскошные золотые украшения с огромными камнями. Также стилисты уложили Донателле волосы в трендовую прическу с челкой-шторкой, а визажисты создали макияж в коричнево-золотой гамме.
Также гостьей мероприятия стала актриса Лили Коллинз, известная по комедийному сериалу "Эмили в Париже". Актриса появилась в гламурном платье со стразами.
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