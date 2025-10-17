Выглядела роскошно: Джессика Симпсон в латексном платье с декольте и разрезом блистала на премьере сериала

Джессика Симпсон / © Associated Press

Поп-звезда двухтысячных Джессика Симпсон посетила мировую премьеру сериала Hulu «Все честно», которая состоялась в Лос-Анджелесе. Она вышла на красную дорожку в черном длинном латексном платье с очень эффектными акцентами, поскольку у наряда было глубокое декольте, практически до пупка, а также высокий разрез на юбке.

Носила этот наряд Джессика в сочетании с множеством украшений на шее и руках, а также сделала объемную прическу и яркий макияж. Ее ногти были длинными и серебристым покрытием. Также в образе звезды присутствовали черные босоножки с ремешками, которые удалось рассмотреть благодаря разрезу на ее юбке.

Главную роль в этом сериале сыграла Ким Кардашьян, которая тоже посетила премьеру и привлекла всеобщее внимание своим нарядом от Модного дома Schiaparelli.

У платья была горловиной-халтер, а также американская пройма. При этом талия звезды идеально подчеркивалась благодаря фасону, а вот юбка была сложного таупового цвета и имела много складок, драпировок и шлейф.