Дата публикации
-
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
30
Время на прочтение
1 мин
Выглядела роскошно: Джессика Симпсон в латексном платье с декольте и разрезом блистала на премьере сериала
Певица выглядела эффектно, а ее тесное платье подчеркивало фигуру.
Поп-звезда двухтысячных Джессика Симпсон посетила мировую премьеру сериала Hulu «Все честно», которая состоялась в Лос-Анджелесе. Она вышла на красную дорожку в черном длинном латексном платье с очень эффектными акцентами, поскольку у наряда было глубокое декольте, практически до пупка, а также высокий разрез на юбке.
Носила этот наряд Джессика в сочетании с множеством украшений на шее и руках, а также сделала объемную прическу и яркий макияж. Ее ногти были длинными и серебристым покрытием. Также в образе звезды присутствовали черные босоножки с ремешками, которые удалось рассмотреть благодаря разрезу на ее юбке.
Главную роль в этом сериале сыграла Ким Кардашьян, которая тоже посетила премьеру и привлекла всеобщее внимание своим нарядом от Модного дома Schiaparelli.
У платья была горловиной-халтер, а также американская пройма. При этом талия звезды идеально подчеркивалась благодаря фасону, а вот юбка была сложного таупового цвета и имела много складок, драпировок и шлейф.