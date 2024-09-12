Выглядела роскошно: Кэти Перри произвела фурор нарядами на MTV Video Music Awards

На этом мероприятии она была удостоена особой награды.

41-я церемония вручения наград MTV Video Music Awards состоится 11 сентября, и на ней традиционно отметили лучшие музыкальные клипы, исполнителей и песни, выпущенные в период с 22 июня 2023 года по 20 июня 2024 года.

Особенно внимание на мероприятии было приковано к Кэти Перри, поскольку она стала лауреатом награды MTV Video Music Award имени Майкла Джексона за самое авангардные видео. Это особая категория церемонии, и ее символом является позолоченная статуэтка "лунного человека", выделяющаяся среди серебряных наград, которые вручаются в других категориях.

Кэти на мероприятии продемонстрировала несколько образов и, конечно же, на столь важное событие пришла с возлюбленным Орландо Блумом. На певице был костюм от бренда Who Decides War из коллекции весна-лето 2025, который состоял из топа и длинной юбки со шлейфом.

Кэти Перри и Орландо Блум / Фото: Associated Press

Костюм был очень креативным, ведь был как будто сделан из драной ткани и множества нитей. Образ она дополнила "мокрой" укладкой.

Кэти Перри / Фото: Associated Press

Затем Перри вышла к фотографам в сером платье с бахромой от Area из коллекции осень-зима 2024.

Кэти Перри / Фото: Associated Press

У наряда было очень глубокое декольте, у на шее и талии его украшало два огромных узла. Платье Кэти носила в сочетании с босоножками от Jimmy Choo серебристого цвета.

Кэти Перри / Фото: Associated Press

Также она выступила на сцене. На певице был футуристический наряд.

Кэти Перри / Фото: Associated Press

Кэти Перри / Фото: Associated Press

Награду ей вручал на сцене Орландо.

Кэти Перри и Орландо Блум / Фото: Associated Press

До появления на этом мероприятии пара также посетила в Нью-Йорке мероприятие, организованное компанией Kering, - ужин "Забота о женщинах". Тогда Кэти блистала в сверкающем платье от Balenciaga из коллекции осень-зима 2024.

Кэти Перри / Фото: Associated Press

Кэти Перри и Орландо Блум / Фото: Associated Press

Также на светском ужине позировали в роскошных платьях и дорогих украшениях Сальма Хайек со своим мужем-миллиардером Франсуа-Анри Пино, Дакота Джонсон в гламурном платье от Gucci, а также невеста Джеффа Безоса Лорен Санчес.

Читайте также:

Кэти Перри в эффектных нарядах (15 фото)