Выглядела роскошно: Ким Кардашьян на показе Maison Margiela в бархатном платье с круглыми дырками

В Париже состоялся один из самых ожидаемых показов Недели высокой моды - презентация кутюрной коллекции Модного дома Maison Margiela, креативным директором которого является легендарный дизайнер Джон Гальяно. Показы его коллекций примечательны тем, что всегда эпатажные и смелые.

В этот раз показ посетила телезвезда Ким Кардашьян. Знаменитость была одета в обтягивающее темно-зеленое, практически черное, бархатное платье, которое идеально подчеркивало ее фигуру "песочные часы".

У платья были тонкие бретельки и небольшой шлейф, но главной его особенностью стали круглые дырки по всей длине, сделанные как будто дыроколом.

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

Из-под наряда проглядывалась бежевая плотная подкладка, которая создавала "голый" эффект.

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

Свой роскошный наряд Кардашьян дополнила колье на шее в флористическом стиле, любимым макияжем в коричневой гамме, а также черным маникюром и длинными распущенными волосами.

Это первое появление Ким на Неделе высокой моды 2024, хотя ее сестра Кайли Дженнер и мама Крис уже были замечены на показах Valentino и Jean Paul Gaultier. Кайли даже взяла на одно из шоу свою дочь Сторми. Показ Джона Гальяно младшая сестра Ким также посетила и выбрала для него эффектное серебряное платье с перчатками.

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