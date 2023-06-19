Выглядела роскошно: модель Хейли Бибер появилась в платье от украинского бренда в Нью-Йорке

Все чаще звезды надевают образы от украинских дизайнеров на светские мероприятия и в обычной жизни.

Американскую модель и основательницу косметического бренда Rhode - Хейли Бибер - заметили в Нью-Йорке в компании мужа Джастина Бибера. Пара покидала ресторан после ужина.

На девушке было нежное платье-комбинация розового оттенка от украинского устойчивого бренда Anna October. Модель называется Waterlily, а стоимость платья - 24 760 гривен (680 долларов).

Наряд модель дополнила сумкой с короткой ручкой от Saint Laurent и слингбэками от этого же бренда. Также Хейли сделала легкий натуральный макияж и надела несколько украшений - колье на шею и небольшие серьги.

Хейли Бибер / Фото: Getty Images

Напомним, также в луке от Лилии Литковской - известного украинского дизайнера - под прицел папарацци в Нью-Йорке попала британская певица Рита Ора.

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