Выглядела роскошно: Николь Кидман посетила фотосессию в честь нового шпионского сериала

Для мероприятия звезда выбрала лаконичный образ и немного изменила прическу.
Оскароносная актриса Николь Кидман посетила мероприятие в Лондоне - специальную фотосессию посвященную шпионскому сериалу "Спецназ: Львицы” (Special Ops: Lioness), автором которого выступает создатель "Йеллоустоуна” Тейлор Шеридан.
В сериале Николь исполнила главную роль вместе со звездой "Аватара” Зои Салданой.
Перед камерами актриса позировала в стильном сером костюме, состоящем из жакета на одной пуговице и немного расклешенных брюк. Под жакетом у Николь была белая майка с декольте.
Завершали этот деловой лук жемчужный набор украшений, легкий макияж, ботинки на каблуках и новая прическа.
Компанию Николь составила ее коллега Зои Салдана. Актриса вышла к фотографам в легком платье на тонких бретельках от бренда Jacquemus. Недавно в подобном луке перед фотографами появилась дизайнер Виктория Бекхэм.
А что касается самого сериала, то он рассказывает о спецотряде женщин-военных, которым необходимо предотвратить теракт на территории США. Первые два эпизода этого проекта дебютируют 23 июля на Paramount+. Следующие серии будут выходить каждое воскресенье.
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