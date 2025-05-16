Выглядела роскошно: Николь Кидман пришла на премьеру сериала в жакете на голое тело

Николь Кидман / © Associated Press

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Голливудская суперзвезда Николь Кидман выглядела просто сногсшибательно на мероприятии в Беверли-Хиллз — актриса посетила премьеру второго сезона сериала Hulu «Девять идеальных незнакомцев». В этом шоу она исполнила главную роль, поэтому была в центре внимания.

Николь Кидман / © Associated Press

57-летняя Николь выбрала для своего выхода на фотоколл черный твидовый костюм классического фасона, созданный брендом Tom Ford. Наряд включал элегантные штаны и жакет, который звезда носила на голое тело.

Николь Кидман / © Associated Press

Хотя все внимание было приковано только к декольте актрисы, но она все же добавила небольшой акцент на жакет — белый цветок, который сочетался с белыми манжетами, которые выглядывали из рукавов жакета.

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Также Кидман уложила волосы в высокий хвост, обула остроносые туфли на каблуках, а вот на ее руках были черные кожаные перчатки.

Николь Кидман / © Associated Press

Напомним, что в первом сезоне сериала Николь тоже сыграла главную роль. Премьера шоу состоялась еще в 2021 году.

Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман и Кит Урбан / © Associated Press Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Getty Images Николь Кидман / © Getty Images Николь Кидман / © Getty Images Николь Кидман / © Credits Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман и Кит Урбан / © Getty Images Николь Кидман и Кит Урбан / © Associated Press Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман и Кит Урбан / © Getty Images Николь Кидман / © Getty Images Николь Кидман / © Getty Images Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Getty Images Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Getty Images Николь Кидман Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Getty Images Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Getty Images Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Getty Images Николь Кидман / © Associated Press