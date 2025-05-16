ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
3
Время на прочтение
1 мин

Выглядела роскошно: Николь Кидман пришла на премьеру сериала в жакете на голое тело

Актриса вернулась к своей роли в нашумевшем сериале.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Николь Кидман

Николь Кидман / © Associated Press

Голливудская суперзвезда Николь Кидман выглядела просто сногсшибательно на мероприятии в Беверли-Хиллз — актриса посетила премьеру второго сезона сериала Hulu «Девять идеальных незнакомцев». В этом шоу она исполнила главную роль, поэтому была в центре внимания.

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

57-летняя Николь выбрала для своего выхода на фотоколл черный твидовый костюм классического фасона, созданный брендом Tom Ford. Наряд включал элегантные штаны и жакет, который звезда носила на голое тело.

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Хотя все внимание было приковано только к декольте актрисы, но она все же добавила небольшой акцент на жакет — белый цветок, который сочетался с белыми манжетами, которые выглядывали из рукавов жакета.

Также Кидман уложила волосы в высокий хвост, обула остроносые туфли на каблуках, а вот на ее руках были черные кожаные перчатки.

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Напомним, что в первом сезоне сериала Николь тоже сыграла главную роль. Премьера шоу состоялась еще в 2021 году.

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман и Кит Урбан / © Associated Press

Николь Кидман и Кит Урбан / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Credits

Николь Кидман / © Credits

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман и Кит Урбан / © Getty Images

Николь Кидман и Кит Урбан / © Getty Images

Николь Кидман и Кит Урбан / © Associated Press

Николь Кидман и Кит Урбан / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман и Кит Урбан / © Getty Images

Николь Кидман и Кит Урбан / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман

Николь Кидман

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
3
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie