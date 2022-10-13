Выглядела роскошно: супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл вышла на подиум показа Alexander McQueen

Она стала звездой этого показа.
Легендарная супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл приняла участие в показе мод. 51-летняя модель продефилировала в комбинезоне-кэтсьюте усыпанном стразами, бисером и пайетками на показе бренда Alexander McQueen весна-лето 2023, который проходил в Гринвиче.
Наоми стала звездой этого шоу. Ее наряд имел интересный абстрактный рисунок, который состоял из нескольких оттенков коричневого, а также черного цвета. Также на комбинезоне были вырезы на бедрах, который создавали эффект чулок.
Волосы модели были уложены в легкие кудри, на лице у нее был красивый макияж, а вот аксессуары были довольно массивными и в серебристом цвете.
Читайте также:
- Наоми Кэмпбелл, Катрин Денев, Эммануэль Беар, Карла Бруни и Изабель Аджани на Неделе моды в Париже
- В жакете на голое тело: Наоми Кэмпбелл пришла на показ в провокационном образе
- В прозрачной блузе и с легендарной сумкой: Наоми Кэмпбелл посетила показ Dior
Подписывайтесь на нашу страницу в Instagram