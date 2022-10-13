Выглядела роскошно: супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл вышла на подиум показа Alexander McQueen

Легендарная супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл приняла участие в показе мод. 51-летняя модель продефилировала в комбинезоне-кэтсьюте усыпанном стразами, бисером и пайетками на показе бренда Alexander McQueen весна-лето 2023, который проходил в Гринвиче.

Наоми стала звездой этого шоу. Ее наряд имел интересный абстрактный рисунок, который состоял из нескольких оттенков коричневого, а также черного цвета. Также на комбинезоне были вырезы на бедрах, который создавали эффект чулок.

Волосы модели были уложены в легкие кудри, на лице у нее был красивый макияж, а вот аксессуары были довольно массивными и в серебристом цвете.

Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

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