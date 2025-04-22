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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
104
Время на прочтение
1 мин

Выглядела сногсшибательно: Ева Лонгория продемонстрировала красивые наряды в Нью-Йорке

Звезду сфотографировали папарацци в США, куда она прилетела по работе. Актриса живет попеременно в Мексике и Испании с мужем Хосе Бастоном и пятилетним сыном Сантьяго.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Ева Лонгория

Ева Лонгория / © Getty Images

Актриса Ева Лонгория, которая совсем недавно отпраздновала 50-летие, проводи сейчас время в Нью-Йорке. Там она посетила несколько интервью, чтобы прорекламировать свой новый документальный проект «Ева Лонгория: В поисках Испании».

Вначале актриса попала под прицел папарацци в красном мини-платье от бренда Jacquemus, которое имело длинные рукава и драпировки. Носила она его в сочетании со слингбэками украшенными бантиками. Волосы Лонгория распустила, сделала яркий макияж, а также надела золотые серьги-кольца. Ее сфотографировали в таком образе, когда она шла на шоу «Смотри, что случилось в прямом эфире» с Энди Коэном.

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Затем Ева продемонстрировала наряд черного цвета. Актриса сочетала длинную плиссированную юбку и приталенный жакет. На плечи она накинула длинное пальто а обута была в босоножки. В этому луке ее заметили, когда она шла на шоу «В прямом эфире с Келли и Майклом».

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Также буквально днем ранее Ева тоже появилась перед фотографами, но в серебристом наряде, в котором сочетала платье с пайетками, рубашку и обувь от Aquazzura.

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева лонгория / © Associated Press

Ева лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
104
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