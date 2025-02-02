Выглядела соблазнительно: Дженнифер Лопес в платье с откровенным декольте до пупка появилась на мероприятияя

55-летняя поп-дива, как всегда, выглядела прекрасно на ивенте.

Дженнифер Лопес посетила мероприятие, организованное в канун 67-й ежегодной церемонии вручения наград GRAMMY.

На ивенте поп-дива появилась в эффектном образе. На ней было перламутрово платье терракотового оттенка от нью-йоркского бренда LaPointe, которое прекрасно подчеркнуло ее сексуальную фигуру. Наряд имел американскую пройму, обнаженную спину и откровенное декольте до пупка. Бюст Джен в этом платье выглядел соблазнительно.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Лук Лопес дополнила катчем-футляром шоколадного цвета. Она сделала гладкий пучок, макияж с блестящими коричневыми тенями на веках и коричневой помадой и длинный темно-вишневый маникюр. Уши певица украсила серьгами с бриллиантами, шею – бриллиантовым колье, а руку – коктейльным кольцом.

Напомним, Дженнифер Лопес пришла на кинофестиваль Deadline 2025 Sundance в городе Парк-Сити в наряде белого цвета, состоявшего из комбинезона и короткой жилетки.

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