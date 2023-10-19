Выглядела соблазнительно: трансгендерная звезда реалити в латексном платье похвасталась сексуальным декольте

Британская звезда реалити-шоу Married At First Sight – Элла Морган – стала гостьей церемонии вручения премии PinkNews Awards 2023, состоявшейся в Лондоне.

На ивенте она предстала в соблазнительном аутфите. На ней было черное латексное платье, которое хорошо облегало ее стройную фигуру. Наряд также имел декольте, которое прекрасно подчеркнуло ее сексуальный бюст.

Элла Морган / Фото: Getty Images

Аутфит Элла дополнила высокими латексными перчатками и черными лакированными остроносыми туфлями на платформах и шпильках. Волосы она собрала в элегантную прическу, выпустив спереди пряди, и сделала вечерний макияж, подчеркнув глаза черным карандашом. В руке она держала милую голубую сумочку с перьями.

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