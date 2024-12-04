Выглядела соблазнительно: звезда франшизы "Крик" в бюстгальтере с кружевом пришла на церемонию

Майки Мэдисон выбрала для своего выхода лук от бренда Schiaparelli.

Звезда франшизы "Крик" – Майки Мэдисон – посетила церемонию вручения кинопремии The Gothams Film Awards в Нью-Йорке.

Она решила появиться на мероприятии в пикантном образе total black. На актрисе был ансамбль из кутюрной коллекции бренда Schiaparelli, состоявший из юбки макси, корсетного пояса и атласного бюстгальтера с кружевом и бантами на бретельках.

Майки Мэдисон / Фото: Associated Press

Аутфит Майки дополнила прозрачными высокими перчатками с кружевом и черными остроносыми туфлями.

Мэдисон собрала волосы в хвост, подчеркнула глаза черным карандашом и накрасила губы нюдовой помадой, украсила уши длинными серьгами с камнями и надела сверху перчатки кольцо с большим бриллиантом.

Майки Мэдисон / Фото: Associated Press

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