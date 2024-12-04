Выглядела совершенно голой: Джулия Фокс вышла пришла в модный Оскар в провокационном платье

Знаменитости вновь смогли продемонстрировать наряды на красной дорожке, но Джулия Фокс решила надеть самых эпатажный наряд вечера.
Американская модель Джулия Фокс, которая прославилась благодаря роману с рэпером Канье Уэстом, посетила престижную церемонию в Лондоне Fashion Awards 2024, которую часто называют модным Оскаром.
Женщина вышла на красную дорожку в провокационном длинном и темном платье, которое было полностью прозрачным и имело глубокое декольте. Под платьем у модели было бежевое боди, которое сливалось с цветом ее кожи. Также на наряде Фокс в некоторых местах были кружевные вставки. Кружево украшало и горловину платья. Юбка имела подкладку и небольшой шлейф. Ее наряд был от бренда Dilara Findikoglu.
Наряд Джулия дополнила небрежной прической и странным макияжем - она покрыла все лицо гримом белого цвета, на веки нанесла голубые тени, а на губы блеск. С таким макияжем она была похожа на фарфоровую куклу.
Также в довольно странном наряде на этом мероприятии появилась певица Элли Голдинг, ведь надела вместо платья огромный пуховик молочного цвета.
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