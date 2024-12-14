Выглядела стильно: 64-летняя актриса Джулианна Мур вышла в свет в Нью-Йорке

Образ актрисы был простым, но выглядел довольно интересно из-за того, что на платье был узор.
Оскароносная звезда - 64-летняя Джулианна Мур - появилась на специальном показе фильма "Комната по соседству", который проводился в Нью-Йорке. В этой картине актриса сыграла вместе с еще одной легендой кино - Тильдой Суинтон.
На этом мероприятии она появилась в наряде черного цвета - длинном трикотажном платье от Alaia без бретелек, которое носила в сочетании с болеро от этого же бренда.
Джулианна дополнила наряд массивными серьгами в ушах и ярким макияжем с акцентом на губах, ведь накрасила их помадой красного цвета. Свои красивые рыжие волосы актриса собрала в низкий хвост.
Ранее она также привлекла внимание, но образом от Bottega Veneta. Мур сфотографировали папарацци в Нью-Йорке в длинном платье с катышками, которое она носила в сочетании с зелеными серьгами.
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