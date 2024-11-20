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Выглядела стильно: Алисия Викандер в многослойном образе продемонстрировала стройные ноги

Выглядела стильно: Алисия Викандер в многослойном образе продемонстрировала стройные ноги

Алисия Викандер / Фото: Associated Press

Актриса в наряде от Louis Vuitton пришла на ивент.

Алисия Викандер посетила церемонию вручения наград GQ "Мужчина года" в Лондоне. На красной дорожке она появилась в многослойном луке.

На звезде был твидовый жакет на молнии и с пышными рукавами три четверти, графитовая блузка с люрексом и черный ромпер. В коротком наряде Алисия смогла продемонстрировать свои стройные ноги.

Алисия Викандер / © Associated Press
Алисия Викандер / Фото: Associated Press

Аутфит она дополнила черными босоножками на высоких шпильках и сумочкой-сундуком с золотой фурнитурой.

Викандер заплела косичку, сделала нежный макияж и черные маникюр и педикюр. Уши она украсила лаконичными бриллиантовыми серьгами, а руку – коктейльным кольцом.

Алисия Викандер / © Associated Press
Алисия Викандер / Фото: Associated Press

Напомним, Алисия Викандер на презентацию сериала "Агентство" (The Agency) в Лондоне надела черное платье от Louis Vuitton.

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