Выглядела стильно: Дженнифер Лопес заметили на парковке в Лос-Анджелесе

Дженнифер Лопес ежедневно под прицелом папарацци, звезду фотографируют на улице и даже на паркинге. Вчера ее подловили, когда она садилась в свой автомобиль в Лос-Анджелесе.

На Лопес был стильный клетчатый блейзер от P.a.R.O.S.H., который она носила в сочетании с широкими джинсами, туфлями на высоких каблуках, а также золотыми серьгами от Jennifer Fisher.

Волосы артистка собрала в высокий хвост и надела солнцезащитные очки. В руке она держала iPad и сумку любимой модели Birkin от Hermes.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Днем ранее звезда была замечена в похожем луке. Лопес и ее дочь Эмму сфотографировали на ярмарке в Лос-Анджелесе. Артистка была в блейзере немного другого фасона и джинсах-клеш.

Дженнифер Лопес и Эмма / Фото: Getty Images

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