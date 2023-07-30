Выглядела стильно и молодо: 60-летняя Деми Мур сходила на вечеринку известной актрисы с дочерьми

Знаменитость в очередной раз доказала, что возраст - только цифра.

Голливудскую актрису Деми Мур сфотографировали папарацци в компании двух ее дочерей Скаут и Талулы. 60-летняя знаменитость и ее дочки направлялись на светскую вечеринку в Лос-Анджелесе организованную по случаю 50-летия актрисы Кейт Бекинсейл, которое она отметила 26 июля. Мероприятие прошло в ресторане Limitless.

Деми выглядела роскошно и мило улыбалась фотографам. На актрисе было длинное платье-майка, которое она сочетала с белым кардиганом, очками для зрения и небольшой белой сумкой с короткой ручкой.

Обута она была в кроссовки, запястья украсила браслетами и часами, а на шее у нее было несколько цепочек с подвесками.

Деми Мур, Скаут и Талула Уиллис / Фото: Getty Images

Скаут надела на вечеринку топ с эффектным декольте и джинсы, а вот Талула лосины, кроп-топ и красный кропнутый жакет. Днем ранее Скаут также сфотографировали, но когда она вышла на улицу по своим делам. На девушке был странный зеленый наряд и сапоги.

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