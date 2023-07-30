Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Выглядела стильно и молодо: 60-летняя Деми Мур сходила на вечеринку известной актрисы с дочерьми

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
319
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Выглядела стильно и молодо: 60-летняя Деми Мур сходила на вечеринку известной актрисы с дочерьми

Деми Мур, Скаут и Талула Уиллис / Фото: Getty Images

Знаменитость в очередной раз доказала, что возраст - только цифра.

Голливудскую актрису Деми Мур сфотографировали папарацци в компании двух ее дочерей Скаут и Талулы. 60-летняя знаменитость и ее дочки направлялись на светскую вечеринку в Лос-Анджелесе организованную по случаю 50-летия актрисы Кейт Бекинсейл, которое она отметила 26 июля. Мероприятие прошло в ресторане Limitless.

Деми выглядела роскошно и мило улыбалась фотографам. На актрисе было длинное платье-майка, которое она сочетала с белым кардиганом, очками для зрения и небольшой белой сумкой с короткой ручкой. 

Обута она была в кроссовки, запястья украсила браслетами и часами, а на шее у нее было несколько цепочек с подвесками.

Деми Мур, Скаут и Талула Уиллис / © Getty Images
Деми Мур, Скаут и Талула Уиллис / Фото: Getty Images

Скаут надела на вечеринку топ с эффектным декольте и джинсы, а вот Талула лосины, кроп-топ и красный кропнутый жакет. Днем ранее Скаут также сфотографировали, но когда она вышла на улицу по своим делам. На девушке был странный зеленый наряд и сапоги.

Читайте также:

Как Деми Мур вышла из затяжной депрессии после разрыва с Эштоном Кутчером

Как Деми Мур вышла из затяжной депрессии после разрыва с Эштоном Кутчером

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
319
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация