Выглядела стильно: Кара Делевинь продемонстрировала наряд от Miu Miu в Лондоне

Девушка продемонстрировала маскулинный наряд с нотками гламура.
Британская модель и актриса Кара Делевинь посетила светское мероприятие в Лондоне - премьеру фильма "Моргни дважды", который стал режиссерским дебютом Зои Кравиц.
Ка красной дорожке звезда позировала в кэжуал-наряде от бренда Miu Miu, который тот презентовал в коллекции прет-а-порте осень-зима 2024.
Наряд Делевинь включал полосатые свободные штаны, коричневые лоферы, джемпер с V-образным вырезом и светло-розовую рубашку. Также она надела коричневую замшевую куртку на пуговицах, которая на самом деле выглядела довольно гламурно, ведь была расшита камнями.
Волосы Кара распустила и уложила в легкие волны. На лице у нее был красивый макияж с акцентом на длинных ресницах.
Напомним, что в последний раз Кара появлялась на публике в прошлом месяце. Вместе с подругой Аней Тейлор-Джой она сходила на выступление канадской звезды Шанайи Твен.
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