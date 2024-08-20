Выглядела стильно: Кара Делевинь продемонстрировала наряд от Miu Miu в Лондоне

Британская модель и актриса Кара Делевинь посетила светское мероприятие в Лондоне - премьеру фильма "Моргни дважды", который стал режиссерским дебютом Зои Кравиц.

Ка красной дорожке звезда позировала в кэжуал-наряде от бренда Miu Miu, который тот презентовал в коллекции прет-а-порте осень-зима 2024.

Наряд Делевинь включал полосатые свободные штаны, коричневые лоферы, джемпер с V-образным вырезом и светло-розовую рубашку. Также она надела коричневую замшевую куртку на пуговицах, которая на самом деле выглядела довольно гламурно, ведь была расшита камнями.

Кара Делевинь / Фото: Associated Press

Волосы Кара распустила и уложила в легкие волны. На лице у нее был красивый макияж с акцентом на длинных ресницах.

Кара Делевинь / Фото: Associated Press

Напомним, что в последний раз Кара появлялась на публике в прошлом месяце. Вместе с подругой Аней Тейлор-Джой она сходила на выступление канадской звезды Шанайи Твен.

Аня Тейлор-Джой и Кара Делевинь / Фото: Associated Press

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