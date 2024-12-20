Выглядела стильно: Кэти Холмс заметили папарацци в Нью-Йорке

Актриса и бывшая жена Тома Круза продемонстрировала новое пальто.
46-летняя Кэти Холмс продемонстрировала образ на улице в Нью-Йорке. В этот раз известную актрису заметили на прогулке в черном коротком пальто, которое она дополнила золотым поясом на талии.
Носила этот наряд она в сочетании с укороченными джинсами от бренда Nili Lotan, а также сапогами и сумкой-шоппером. Также актриса надела черную шапку, солнцезащитные очки и сделала легкий макияж.
Легкой небрежности ее луку добавила прическа - Холмс заплела волосы жгут на один бок и оставила несколько прядок ниспадать на ее лицо.
Напомним, что ранее нью-йоркская модница продемонстрировала два образа на прогулке по городу. Ее наряды отлично подходили для прохладной декабрьской погоды.
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