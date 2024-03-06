Выглядела стильно: младшая сестра Майли Сайрус продефилировала на Неделе моды в Париже

Младшая сестра певицы Майли Сайрус - Ноа - зарекомендовала себя как завсегдательница модных показов и старается не пропускать шоу любимых брендов. На днях Ноа прибыла в Париж, где проходила Неделя моды, и мало того, что посетила несколько мероприятий как гостья, но также попробовала себя в роли модели.

24-летняя девушка приняла участие в показе бренда Avellano и продефилировала по подиуму в луке оливкового цвета, который состоял из колготок и лакового бомбера с объемными рукавами.

Дополняли этот образ черные туфли и креативный макияж с выбеленными бровями и белыми тенями. Прическа у нее была в "мокром" стиле.

Ноа Сайрус / Фото: Getty Images

А вот второй наряд, который показала певица, - белое длинное свадебное платье, которым она закрыла шоу. Платье было фасона "русалка", из белой фактурной ткани, а также с опущенными плечами и длинным шлейфом.

В этом наряде Ноа сопровождал дизайнер Артур Авеллано - автор коллекции и бренда.

Ноа Сайрус и Артур Авеллано / Фото: Getty Images

Но то, что Ноа приняла участие в показе, и не удивило, ведь девушка является лицом этого бренда и снялась в кампейне весна-лето 2024.

Однако Сайрус была не единственной звездой на Неделе моды. Также на подиум в качестве моделей показа Vetements вышли Марсия Кросс, известная многим киноманам по роли Бри Ван де Камп в сериале "Отчаянные домохозяйки", и Джорджина Родригес - модель, инфлуэнсер и возлюбленная футболиста Криштиану Роналду.

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