Выглядела стильно: певица Рита Ора посетила показ мужской коллекции Dior в Париже

В Париже, в рамках Недели мужской моды, знаменитый Модный дом Dior презентовал коллекцию осень-зима 2024-2025. Одной из приглашенных гостей показа стала британская певица Рита Ора.

Звезда появилась на улице, по пути на шоу, в очень сдержанном и элегантном образе, который кардинально отличался от ее недавних выходов, которые ранее включали в основном "голые" наряды.

На Рите были серые брюки со стрелками, которые она носила в сочетании со стильными черными лоферами и свитером молочного оттенка. Свитер имел высокую горловину, разрезы по бокам, а также был украшен двумя дополнительными рукавами, которые завязывались спереди и создавали иллюзию еще одной кофты.

Рита Ора / Фото: Getty Images

Завершили образ Риты высокая трендовая прическа, большие белые серьги и солнцезащитные очки.

Рита Ора / Фото: Getty Images

Показ бренда состоялся 19 января, всего за несколько дней до дня рождения основателя бренда - Кристиана Диора. В этом году с дня роджения модельера исполнилось 119 лет. Свой знаменитый бренд Диор открыл в 1947 году, а его первая коллекция носила название New Look и стала революционной в мире моды.

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