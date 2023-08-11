Выглядела стильно: украинка Алина Френдий посетила Неделю моды в Копенгагене

Локальное модное мероприятие запомнилось яркими образами, как представленными на подиуме, так и стритстайл луками модников со всего мира. Одной из тех, кто попал под прицел фотографов по пути на модные показы была и популярный украинский блогер и предпринимательница Алина Френдий.

Девушка продемонстрировала два стильных и повседневных образа. Первый лук Алины - это свободные брюки и топ без бретелек. Вещи были по всей длине прострочены белыми нитками.

Дополнила она этот лук кожаной курткой, которую носила приспустив с плеч, сумкой-хобо, стильными солнцезащитными очками и туфлями с имитацией пальцев. В таком образе Алина пришла на показ Baum und Pferdgarten.

Алина Френдий / Фото: Getty Images

Второй лук девушки - это сочетание черной длинной юбки на резинке с укороченной голубой рубашкой, украшенной огромным 3D цветком. Этот наряд Френдий дополнила сумкой-хобо, белыми носками и туфлями в стиле "Мэри Джейн". На глазах у нее были те же очки. Этот образ Алина надела на показ бренда Munthe.

Алина Френдий / Фото: Getty Images

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