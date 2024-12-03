Выглядела странно: певица Элли Голдинг пришла на фэшн-церемонию в огромном пуховике

2 декабря в Лондоне на светском мероприятии отметили таланты и вклад отдельных личностей в модную индустрию

Пока одни звездные красавицы демонстрировали на красной дорожке Fashion Awards гламурные наряды и прозрачные платья, то певица Элли Голдинг решила сделать более необычный выбор. Звезда вышла к фотографам в молочном наряде от бренда Moncler Genius из коллекции осень-зима 2024-2025.

Это было не совсем платье, а просто огромный пуховик с поясом, шлейфом и широкими рукавами. Спереди у этого наряды были широкая серебристая молния. Носила Элли пуховик на голое тело.

Также певица сделала очень оригинальный макияж с длинными стрелками, надела множество сережек в уши и колец на руки. Завершали ее образ лаконичная прическа и туфли на каблуках.

Элли Голдинг / Фото: Associated Press

Также это мероприятие посетили такие звезды как Рита Ора, Рианна, Лила Мосс и Алессандра Амбросио. Однако особое внимание привлекла не звезда, а предпринимательница Мона Патель, поскольку надела серебристое винтажное платье с кристаллами и бабочками от Christian Lacroix.

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