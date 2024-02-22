Выглядела странно: Зендея посетила презентацию "Дюны" в Сеуле c накладными волосами

Для очередной красной дорожки, посвященной презентации фильма "Дюна", Зендея и ее стилист Лоу Роуч снова выбрали винтажный наряд. В этот раз актриса появилась в сером костюме с жакетом и юбкой от Givenchy, который является частью коллекции осень-зима 1999 года.

Юбка-карандаш была до колен, а жакет имел длинные рукава и молнию спереди. Также наряд украшал красный геометрический узор, напоминающий электронную плату.

Дополняли ее образ черные капроновые колготки, туфли на высоких шпильках и макияж выполненный бордовым оттенком.

Зендея / Фото: Getty Images

Однако больше всего в этом образе впечатляла прическа, ведь Зендеи стилисты собрали волосы назад в пучок и прикрепили накладные прямые пряди волос, который ниспадали на ее лицо. Прическа выглядела необычно.

Зендея / Фото: Getty Images

Костюм, который носит Зендея, был разработан модельером Александром Маккуином, который работал в Givenchy с 1996 по 2001 год.

В украинский прокат "Дюна: Вторая часть" выйдет 29 февраля.

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