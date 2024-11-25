Выглядела уставшей: Кэти Холмс подловили папарацци перед работой

Ее наряд сложно назвать очень стильным, однако она явно старалась одеться так, чтобы ей было комфортно и тепло.

Актриса Кэти Холмс была сфотографирована в Нью-Йорке на улице, когда шла на репетицию - она играет сейчас в театре на Бродвее в постановке "Наш городок".

Кэти выглядела немного уставшей и была очень просто и немного эклектично одета. Актриса сочетала зеленые атласные штаны, черные лоферы, футболку с принтом и серый кардиган на пуговицах.

Чтобы не замерзнуть актриса надела черное пальто на пуговицах с коричневой подкладкой, а также дополнила наряд шопером и солнцезащитными очками. Перед работой она также зашла в кофейню за большим стаканом теплого напитка. Прическу ей немного испортил сильный ветер.

Кэти Холмс / Фото: Getty Images

Подобный стиль одежды любимый у актрисы, как и эти лоферы. Она очень часто сочетает эту пару удобных туфель с разными джинсами и юбками. Эта пара у нее от бренда Acne Studios. Также у знаменитости есть очень милые бархатные балетки красного цвета, которые у нее от бренда Le Monde Beryl. Она из чередует с лоферами, когда ходит на работу.

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