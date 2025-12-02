Выглядела великолепно: Кейт Хадсон посетила церемонию в элегантном образе

Кейт Хадсон / © Associated Press

Реклама

Актриса Кейт Хадсон ошеломила безупречным модным образом, который сочетал изысканность, гламур и классическую голливудскую эстетику, поскольку надела простое шелковое платье. Этот наряд был прямым и лаконичным, а также выполнен в жемчужном оттенке.

Кейт Хадсон / © Associated Press

У платья была американская пройма, высокая горловина с драпировкой и завязками, а также довольно длинный шлейф. Кейт дополнила свой образ длинными серьгами с жемчугом, а ее волосы были уложены назад — такая прическа делала образ более интересным и современным.

На красной дорожке актриса позировала с коллегой по фильму Хью Джекманом, который пришел на мероприятие в изысканном костюме.

Реклама

Кейт Хадсон с Хью Джекманом / © Associated Press

Ранее шелковое платье Кейт носила от Модного дома Valentino, который сейчас возглавляет модельер Алессандро Микеле. Платье было выполнено в ретро-эстетике и имело высокую горловину и длинный шлейф, а также креативные рукава.