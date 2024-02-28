Выглядела ярко: американская актриса красным мини-платьем подчеркнула стройные ноги

24-летняя Яра Шахиди выбрала для своего выхода наряд беспроигрышного цвета.
Американская актриса Яра Шахиди посетила показ Модного дома Yves Saint Laurent, который прошел в рамках Недели моды в Париже.
Для своего появления звезда выбрала эффектный аутфит. На ней было красное мини-платье с драпировкой, отлично подчеркнувшее ее стройные ноги. Одно плечо красавица обнажила, что придало ее образу пикантности.
Лук Яра дополнила черными капроновыми колготами и лакированными туфлями на шпильках.
Свои вьющиеся волосы Шахиди уложила назад, сделала интересный макияж глаз, нарисовав стрелки на нижних веках и завершила образ золотыми серьгами-узелками.
Напомним, на фэшн-шоу пришла также Кейт Мосс, позировавшая в черной объемной шубе и туфлях на шпильках.
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